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Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Ülkemiz genelinde hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çevre 06.07.2022, 09:12 06.07.2022, 09:14
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

YURTTA HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE:

İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 29°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

#hava durumu
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24°
az bulutlu