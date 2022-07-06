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Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Ülkemiz genelinde hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Çevre 06.07.2022, 09:12 06.07.2022, 09:14
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
YURTTA HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE:
İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 29°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 24°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu