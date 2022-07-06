Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

YURTTA HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE: