Boz ayıyı öldürme cezası 50 bin, yaban keçisini ise 250 bin lira oldu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bildiride yaban hayvanlarını öldürme ile ilgili ödenecek tazminat tutarları açılandı.

Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan ve bal üreticilerinin korkulu rüyası olan boz ayı avlama bedeli 50 bin lira oldu. Yine bölgede neslini korumak amacıyla avlanmasına izin verilmeyen Yaban Keçisi avlayanlara ise 250 bin lira ceza verileceği, ceylan avlayanlara 35 bin lira ve her yıl Haziran ayında Rize’nin İkizdere ilçesinde adına şenlik düzenlenen Dağ Horozu avlayanlara ise 9 bin lira ceza uygulanacağı bildirildi.