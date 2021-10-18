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Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 20 metreye düştü

Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Çevre 18.10.2021, 10:18
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 20 metreye düştü

Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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