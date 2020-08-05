Bodrum’dan 4 günde 3 bin 250 ton çöp çıktı

4 günlük Bayram tatili boyunca Bodrum’dan tonlarca çöp çıktı. 1 milyona yaklaşan nüfus sonrası çıkan çöp miktarı 3 bin 250 tonu buldu.

Kurban Bayramı tatilinde Bodrum’a gelen turist sayısı, günübirlik gelenlerle birlikte yaklaşık 1 milyonu buldu. Arife gününden itibaren ilçeye giren araç sayısı 400 bine ulaştı. 4 günde, 2 bin 808 ton evsel atık, 435 ton bahçe atığı, toplamda ise 3 bin 250 ton çöp toplandı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bayram boyunca 24 saat mesai yaptığı öğrenildi. Çıkan çöplerin yılın rekor miktardaki çöpü olduğu öğrenildi.