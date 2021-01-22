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Bitlis’te kapanan 214 köy yolu tek tek ulaşıma açılıyor

Bitlis’i yaklaşık bir haftadır etkisi altına kar yağışı nedeniyle kapanan 214 köy yolu tek tek ulaşıma açılıyor.

Çevre 22.01.2021, 08:57
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Bitlis’te kapanan 214 köy yolu tek tek ulaşıma açılıyor

Bitlis’i yaklaşık bir haftadır etkisi altına kar yağışı nedeniyle kapanan 214 köy yolu tek tek ulaşıma açılıyor.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve Bitlis Belediyesi karla mücadelelerini geceli gündüzlü sürdürüyor. Birkaç günde 3,5 metre kar yağışı alan Bitlis, bu alanda da Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan kenti oldu. Bitlis İl Özel İdaresinin yol ağında 350 köy ve 293 mezra bulunurken, yaklaşık bir haftadır bin köy yolu kadar yol açıldığı bildirildi.

Toplamda 2 bin 441 kilometre olan yol ağı kış sezonu boyunca özel idaresi ekiplerince defalarca açılınca, bu rakam yaklaşık 10 katına kadar çıkabiliyor. Bitlis merkeze bağı Yanlızçamlar köyünde yol açma çalışmalarını inceleyen İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan; 9 ekip, 52 iş makinesi ve 75 personelle 24 saat esasına göre çalıştıklarını ifade etti. Kurtkan, “İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri tarafından görev ve sorumluluk sahamızda karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Karla mücadelede 9 ekip, 52 iş makinesi ve 75 personelle 24 saat esasına göre çalışmaktayız. İlimizde bugüne kadar yağan kar miktarı 3,5 metredir. Bizlerde 350 köy, 293 mezranın 2 bin 441 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması yapmaktayız. Karla mücadele çalışmalarında ilk olarak 112 acil servis ve jandarma ekiplerine gelen ihbar ve talepleri karşılamaktayız. Ekiplerimiz birçok olaya müdahale ederek kısa sürede köy yollarını ulaşıma açmaktadırlar. Karla mücadeleyi en fazla vatandaşların yaptığı asılsız ihbarlar etkilemektedir. Asılsız ihbarlardan dolayı çalışmalarımız yavaşlamaktadır. İl özel idaresi olarak her zaman hizmet düsturuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu ana kadar 9 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptık. Toplamda bu bin köye hitap ediyor. Bin köy kadar karla mücadele çalışması yaptık” dedi.

Abdurrahim Sarıdağ isimli vatandaş ise “Allah devletimizden razı olsun. Yolumuz kapandığında il özel idaresi ekipleri gelerek yolumuzu açıyor” ifadelerini kullandı.
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