Bitlis kara gömüldü, 296 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı kent merkezinde 1,5, yüksek kesimlerde ise 2,5 metreyi aştı. Araçlar, evler, duraklar ve tabelalar karda kaybolurken, 296 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Bitlis şehir merkezinde toplamda 3 metre kar yağarken, vatandaşlar ATM’lerden paralarını karın üstüne oturarak çekmek zorunda kaldı. Bitlis’te geçen hafta Çarşamba günü başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kar kalınlığı kent merkezinde 1,5, yüksek kesimlerde ise 2,5 metreyi aştı. Etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte belediyeye ait iş makineleri de yollarda çalışmalara başladı.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kent merkezindeki kar yığını ise kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunan meteoroloji yetkilileri, kar yağışının Çarşamba günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının Çarşamba gecesinden sonra eksi 15’lere kadar düşeceğini belirten yetkililer, tipi ve fırtınaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 296 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, karla mücadele ekiplerinin 7/24 mesailerine devam ettiği bildirildi. 9 ayrı şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile yapılan çalışmalarla köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı ifade edildi.