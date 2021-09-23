Bitkin bulundu, bakım sonrası doğaya salındı

Karabük’te bitkin halde bulunan peçeli baykuş, bakımı yapıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip doğaya bırakıldı.

Ormanlık alanda peçeli baykuşu bitkin halde bulan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne haber verdi. Gelen ekipler, peçeli baykuşu Safranbolu’da ki bir veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Emrullah Topuzoğlu, tarafından sağlık kontrolünden geçirilen peçeli baykuş bakıma alındı. Peçeli baykuş, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.