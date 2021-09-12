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Biri bile nadir görülürken, ikisi bir arada görüntülendi

Türkiye’de nadir olarak görülen kuş türleri arasında bulunan kara leylekler Sivas’ın Hafik ilçesinde görüntülendi.

Çevre 12.09.2021, 11:07
Biri bile nadir görülürken, ikisi bir arada görüntülendi

Türkiye’de nadir olarak görülen kuş türleri arasında bulunan kara leylekler Sivas’ın Hafik ilçesinde görüntülendi.


Sivas’ın Hafik ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Pusat-Özen Barajı kıyısında görülen kara leylekler şaşkınlığa neden oldu. Türkiye’de nadir olarak görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylekler barajı kıyısında gezinirken görüntülendi. Bir süre gezinen kara leylekler, daha sonra uçarak bölgeden uzaklaştı.


Türkiye’de popülasyonu az olduğu bilinen kara leylekler, düşünülenin aksine nesli tükenmekte olan türler arasında yer almıyor. Ürkek ve tedbirli olan kara leylek bu nedenle nadir olarak görülüyor.

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