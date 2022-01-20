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Bingöl’de başıboş gezen Pitbull cinsi köpek, yakalanarak barınağa götürüldü
Bingöl’de tehlike arz eden Pitbull cinsi köpek, jandarma ve belediye ekiplerince yakalanarak barınağa götürüldü.
Çevre 20.01.2022, 17:31
Bingöl’de tehlike arz eden Pitbull cinsi köpek, jandarma ve belediye ekiplerince yakalanarak barınağa götürüldü.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Elmalı köyünde başıboş halde Pitbull cinsi köpeğin gezdiğini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Ardından belediye ekipleriyle olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi köpeği yakaladı. Köpeğin belediyeye ait geçici hayvan barınağına götürüldüğü bildirildi.