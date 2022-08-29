Bingöl Valiliğinden Yem Süt AŞ’ye ait fabrikaya ilişkin açıklama

Bingöl Valiliği, Bingöl Yem Süt AŞ’ye ait Düzağaç mevkiinde bulunan yem ve süt fabrikası alanının İl Özel İdaresi tarafından vatandaşa hizmet amacıyla değerlendirileceğini açıkladı.

Bingöl Valiliği, Bingöl Yem Süt AŞ’ye ait Düzağaç mevkiinde bulunan Yem ve Süt Fabrikası alanı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Bingöl Yem Süt AŞ’ye ait Düzağaç mevkiinde bulunan Yem ve Süt Fabrikası alanı BİNAŞ AŞ’ye 1999 yılında on yıllığına ihale edildiği, süre sonunda firmaya iki defa süre uzatımı verildiği ve sözleşmenin 1 Nisan 2022 tarihinde sona erdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, BİNAŞ AŞ’ye noter kanalıyla ihtarname çekilerek sözleşme süresinin uzatılmayacağı belirtilirken, söz konusu alanın büyük hissedar İl Özel İdaresi tarafından vatandaşa hizmet amacıyla değerlendirileceği bildirildi. Açıklamada, “Söz konusu alan satışa sunulacak olup elde edilecek gelirle hem Organize Sanayi Bölgesinde tekstil park yapılması hem de satışa konu alanda yapılacak iş yerleri ile toplamda yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanması ve söz konusu gelirle İl Özel İdaresince vatandaşımıza farklı alanlarda hizmet edilmesi planlanmaktadır. Tüm sürecin şeffaf ve rekabetçi bir şekilde gerçekleştirileceği ve kamuoyunun her aşamada bilgilendirilecektir” denildi.