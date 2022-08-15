Beyoğlu’nda yağmurla mücadele için 300 kişilik ekip sahaya indi

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte yaşanabilecek olumsuzları gidermek için sahaya inen Beyoğlu Belediyesi, 300 kişilik ekiple hummalı bir çalışma yürüttü. Tıkanan ızgaralara anında müdahale eden ekipler, hastane ve kamu kurumları gibi işlek olan alanlarda da ilave önlemler aldı. Başkan Yıldız sahaya inerek çalışmaları yakından inceledi.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış kentte etkili oldu. Cadde ve sokakları göle döndüren yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken birçok vatandaşın da işe giderken zor anlar yaşadığı görüldü. Beyoğlu Belediyesi, yağış nedeniyle ilçe genelinde yaşanan olumsuzlukları gidermek için yaklaşık 300 kişilik ekiple hummalı bir çalışma yürüttü. Yağış öncesi başlatılan hazırlıklar çerçevesinde ızgara ve kanalların temizliğini yapan ekipler, yağışla birlikte biriken pislikler nedeniyle tıkanan ızgaralara da anında müdahale etti. Yoğun su birikintisi olan alanlarda gerekli çalışmalar yapıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sahaya inerek çalışmaları kendisi yönetti. Mahalle mahalle gezerek incelemelerde bulunan Başkan Yıldız, esnaf ve vatandaşlara da herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Öte yandan aralıksız devam eden çalışmalarda, trafiğin aksamaması için başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda çalışmalar devam ediyor. Ekipler ayrıca otobüs, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma duraklarında, üst geçitlerde, merdivenlerde, kamu binalarının girişlerinde, sağlık ocaklarının girişlerinde ve hastanelerin girişlerinde meydana gelen herhangi bir olumsuz duruma da anında müdahale ediyor.

“Ekiplerimize 7/24 ulaşabilirler”

Belediye ekiplerinin yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu karşı vardiyalar halinde gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Yağmurla mücadelede tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız ve gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde yapıyoruz. İlçe sakinlerimizden gelen yardım taleplerine de hızlıca cevap vererek yaşanabilecek olumsuzlukları gideriyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerimize 444 0 160 numaralı telefondan 7/24 ulaşabilirler. Belediye ekiplerimizle birlikte yağmurun etkisi geçinceye kadar ilçe sakinlerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz” dedi.