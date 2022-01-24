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Beyaza bürünen ’sakin şehir’ Halfeti, havadan görüntülendi
Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen ’sakin şehir’ Halfeti, havadan görüntülendi.
Çevre 24.01.2022, 13:27
Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen ’sakin şehir’ Halfeti, havadan görüntülendi.
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Şanlıurfa’da da etkisini gösterdi. Yağan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Beyaz örtüye bürünen ’sakin şehir’ Halfeti’de görsel şölen oluştu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçe, havadan görüntülendi.