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Berdan Barajı’nda sular çekildi, atıklar gün yüzüne çıktı

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, Mersin merkez ve Tarsus ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı, kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düştüğü Berdan Barajı’nda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak alanda, çoğunluğunu evsel atıkların oluşturduğu çöpler temizlendi.

Çevre 12.01.2021, 10:42
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Berdan Barajı’nda sular çekildi, atıklar gün yüzüne çıktı

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, Mersin merkez ve Tarsus ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı, kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düştüğü Berdan Barajı’nda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak alanda, çoğunluğunu evsel atıkların oluşturduğu çöpler temizlendi.

Mersin merkez ve Tarsus’un içme suyu ihtiyacını karşılayan, yaşanan kuraklık nedeniyle su debisi oldukça düşen Berdan Baraj gölü havzasında Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi. Baraj göl yatağında kuraklık nedeniyle debinin oldukça düşmesiyle birlikte toprak alanda evsel atıkların oluşturduğu çöpler ortaya çıktı. Baraj ana kapak bölgesi ve İncirlikuyu Mahallesi çevresi başta olmak üzere birçok noktada 25 personelin görev almasıyla yürütülen çalışma kapsamında barajdan cam şişe, poşet gibi atıklar başta olmak üzere çöpler ve araç lastikleri çıkarıldı. Temizlik faaliyeti kapsamında su yüzeyinde bulunan çöpler de ekipler tarafından toplanarak, kamyonlarla taşındı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, baraj havzasında yaşanan kirliliğin üzücü verici olduğunu kaydederek, “Berdan Baraj gölü, bölgemizin en önemli hayat damarlarından biri. Mersin merkez ve Tarsus’un içme suyunu karşılayan barajda, yaşanan kuraklık nedeniyle su debisinin düşmesi ve toprak alanın ortaya çıkmasıyla çoğunluğunu evsel atıkların oluşturduğu çöpler de gün yüzüne çıktı” dedi.

“Çıkan çöpleri görünce gerçekten üzüldüm”

Büyükşehir ve MESKİ ekiplerinin ortak çalışması ile baraj havzasında detaylı temizlik çalışması yapıldığını belirten Boltaç, “Başkanımız Vahap Seçer, çevre konusunda oldukça duyarlı. Bu noktada ekiplerimiz özverili şekilde çalışma yürüterek baraj gölünde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çıkan çöpleri görünce gerçekten üzüldüm. Sağlığımız için oldukça önemli olan çevre temizliği konusunda hepimize görevler düşüyor. İçme suyunun, sağlığın ve toprağın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir süreç yaşıyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte çevre temizliği konusunda herkes daha duyarlı olacaktır” diye konuştu.
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