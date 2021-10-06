Bayındır, tarımsal üretimde geri kazanılmış atık su kullanacak

Atık su arıtma tesislerinden çıkan suyu tarımda değerlendirmek için proje çalışmalarına devam eden İZSU Genel Müdürlüğü, Bayındır Hasköy Atık Su Arıtma Tesisine kurulacak geri kazanım ünitesinin yapım çalışmalarına başladı. Geri kazanım üniteleri ile yıllık 36 milyon metreküp suyun yeniden değerlendirilmesi sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kuraklık tehdidine karşı yürüttüğü atık suların geri kazanımı projesi kapsamında Bayındır Hasköy’deki çalışmalar sürüyor. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü bölgeye hizmet veren Hasköy Atık Su Arıtma Tesisine kurulacak geri kazanım ünitelerinin yapım çalışmaları başladı. Geri kazanılan sular tarım arazilerinin sulamasında kullanılacak. Çalışmaların 2022 yılı ortasına kadar tamamlanması planlanıyor.

A sınıfı sulama suyu

Bayındır Hasköy Atık Su Arıtma Tesisine kurulacak geri kazanım ünitesi, günlük 3 bin metreküp “A sınıfı sulama suyu” kalitesinde geri kazanılmış su sağlayacak. Filtrasyon, ultrafiltrasyon ve dezenfeksiyon işleminden geçerek geri kazanılan sular, sulama kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere verilecek.

İklim krizi ile mücadele için önem taşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, dokuz atık su arıtma tesisine kurulması planlanan geri kazanım üniteleri ile yıllık 36 milyon metreküp suyun yeniden değerlendirilmesini sağlayacak. Özellikle yer altı ve yer üstü su kaynaklarının azaldığı bölgelerde atık suların yeniden bir kaynağa dönüştürülmesi, küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da büyük önem taşıyor.