Batman’da nesli tehdit altında olan ’sarı benekli semender’ görüldü

Batman’ın Kozluk ilçesinde ’Türk semenderi’ de denilen nesli tükenme tehlikesi altında olan ’sarı benekli semender’ görüldü.

Kozluk’un Alıçlı köyünde gece saatlerinde yürüyüşe çıkan Veysi Adanır, yolda bir tür sürüngen olduğunu fark etti. Adanır, cep telefonuyla semenderin video ve fotoğrafını çekti. Adanır, "Yolda yürüdüğüm sırada hareket eden bir tür sürüngen olduğunu fark ettim. Daha önce sosyal medyada fotoğrafını görmüştüm ve neslinin tükenme tehlikesi altında olan ‘sarı benekli semender’ olduğu söyleniyordu. Zararsız bir tür olduğunu bildiğim için elime alıp biraz sevdikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bıraktım" dedi.