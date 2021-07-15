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Batı Karadeniz sahilleri Kurban Bayramı tatiline hazır

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahil kesimi temizlenerek Kurban Bayramı tatiline hazırlandı.

Çevre 15.07.2021, 09:42
Batı Karadeniz sahilleri Kurban Bayramı tatiline hazır
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahil kesimi temizlenerek Kurban Bayramı tatiline hazırlandı.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen su taşkınları sonrası yaralar sarılmaya başlandı. Akçakoca ilçesinde de yaşanan taşkın nedeniyle kumsallarda oluşan kirlilik temizlendi, turizm işletmeleri Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. İlçedeki işletmeler, tatil hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, herkesi ilçeye davet etti.

Akçakoca Belediyesine bağlı şirketin müdürü Hakan Öztaş, Akçakoca’da sahillerin 32 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, ’’Kumsallarımız temizlendi, turizm işletmelerimiz hizmete hazır. Geçen haftalarda yaşanan sel felaketi sonrası yaralarımızı sarıyoruz. Bünyemizde bulunan turizm işletmelerimiz hizmete hazır haldedir. Tüm yerli ve yabancı turistlerimizi kentimize bekliyoruz’’ diye konuştu.
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