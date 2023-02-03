Başkan Savaş: "Hatay’ın akciğerleri ormanları korumaya çalışıyoruz"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İskenderun ilçesinde denize dolgu yapılmasına belediye olarak karşı çıktıklarını ancak konunun oldubittiye getirilerek dolgu alanın neredeyse 500 bin metrekareye çıktığını söyledi.

Denize yapılacak dolgulara mantıklı ve makul olma durumunda kamu yararına izin verilebileceğini ifade eden Savaş, İskenderun’da belli bir aileye imtiyaz tanınması ve doğanın tahrip edilmesi nedeniyle uzun zamandır deniz dolgusuna karşı çıktıklarını belirtti.

Hatay Büyükşehir Beledisinin doğaya saygılı bir belediye olduğunu belirten Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “İmtiyaz tanınan ailenin bir ferdi İskenderun Belediye Başkanı. Denizde 80 dönüme bizden izinsiz oldubittiye getirerek dolgu yaptılar. Çevredekiler de bunu fırsat bilerek denizi doldurmaya başladı. İskenderun meclis üyelerimizden de gelen bilgiler doğruluyor ki şu anda dolgu oranı neredeyse 500 dönüme çıkmış durumda. Başka yerlere de dolgu yapacaklar. Ormanda bin 80 dönümlük bir arazi var. Çalışmalara bakın burayı alt üst etmişler. Ormanı katletmişler. Biz doğaya saygılı bir belediyeyiz. Belediye meclis üyelerimiz bu duruma karşı çıktı ama meclisteki çoğunluk ellerinde olduğu için madde onaylandı” dedi.

Savaş, mücadelelerinin Hatay’ın akciğerlerini korumak adına olduğunu ifade ederek“Ormanlar ve denizler bu ülkenin öz varlıklarıdır. Anayasamız ormanları koruyor, yapılanlar anayasaya da aykırı. Biz Hatay’ın akciğerini korumaya çalışıyoruz. Birileri, buradaki insanların hakkını gasp ediyorsa biz buna ’evet’ mi diyeceğiz? Ormanlar ve denizler hepimiz için var ama bu yerler gözümüzün yaşına bakılmadan bir aileye veriliyor. Onlar da buraları yıkıp depolama alanı yapıyor. Bu aileyi diğer insanlardan ayıran özellik nedir?. Demir çelik fabrikasının olduğu yerde de arazi var. O bölgedeki bir dönüm arazi en az 3 milyon Türk Lirası’dır. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.