Başkale’de yaralar sarılıyor

Van’da yaşanan selden en çok etkilenen Başkale ilçesinde yaralar sarılıyor. Gün boyu sel bölgelerinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçe merkezindeki esnafı ve Esenyamaç Mahallesi’ni ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Van’ın 6 ilçesinde etkili olan sellerin ardından Van Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarıyla selden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Esenyamaç Mahallesi’nde çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Suver, burada yaptığı açıklamada, vatandaşın sıkıntılarını yerinde gördüklerini belirterek, sellerin yol açtığı zararları en kısa zamanda gidereceklerini belirtti. Sellerden en çok Esenyamaç Mahallesi’nin etkilendiğini beliren Bakan Yardımcısı Suver, "Gördüğümüz kadarıyla Esenyamaç Mahallesi, Van’ın en büyük felaketini yaşanmış. Yapılan ikazları muhtarımız zamanında Esenyamaçlı kardeşlerimize duyurmuş. Bu sayede evler zamanında terk edilmiş, can kaybımız olmamıştır. Bizim için en büyük teselli kaynağı bu oldu. 8 ev ağır hasarlı. Sokaklarımız suyun akış yönünde. Köyümüzün meydanı ve ahırlarımız tamamen tahrip olmuş durumda. Hepsinin tespitleri yapıldı. Tüm Esenyamaçlı kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanacaktır. Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını da vatandaşlarımıza ilettik" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ise vatandaşları sel baskınına karşı tedbirli olmaları konusunda sürekli uyardıklarını belirterek, "Tüm muhtarlarımızı uyardık. Cumartesi günü daha dikkatli olunması gerekiyor. Selden etkilenen bölgelerde iş makinalarımız çalışıyor. Gerekli çalışmaları en kısa sürede bitireceğiz. İçme suyu sorununun büyük kısmını çözdük. Buranın yaralarını hızlı bir şekilde saracağız. Birçok sivil toplum örgütü yardım gönderdi. Vatandaşlarımız adına onlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Esenyamaç Mahallesi Muhtarı da, devletin tüm imkânlarıyla yanlarında olduğunu belirterek, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver’e Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve ilgili kurumların temsilcileri eşlik etti.