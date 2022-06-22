Başakşehirli izciler teknolojiden uzakta doğa ile buluştu

Başakşehir Belediyesi’nin 2010 yılından itibaren düzenlendiği geleneksel izci kampı, ilçenin arka bahçesi Şamlar Tabiat Parkı’nda başladı. Başakşehirli çocuk ve gençler, Türkiye’nin en fonksiyonel izci kampları arasında yer alan kampta teknolojiden uzak, doğayla baş başa bir hafta geçiriyor.

Her hafta yüzlerce öğrenci grubunu ağırlayacak Şamlar Tabiat Parkı’nda Başakşehirli izciler, teknolojiden uzak, doğa ile iç içe bir hayatın keyfini sürüyor. Etkinlik çerçevesinde bir araya gelen izciler, her gün farklı aktivitelerle zamanlarını en verimli şekilde kullanıyor.

Şamlar Tabiat Parkı 6. Kapı’da başlayan izci kampı, 7-15 yaş aralığındaki Başakşehirli çocuk ve gençlere ev sahipliği yapıyor. Gençler, kamp boyunca temel izcilik eğitimleri, kampçılık, okçuluk, harita yardımı ile yön bulma (oryantiring) , flyfox (zipline) gibi birbirinden öğretici ve eğlenceli faaliyetlerde bulunuyor. Kampa pazartesi günü giriş yapan izciler, cumartesi sabahı Şamlar Tabiat Parkı’ndan ayrılacak. Başakşehir Belediyesi’nin geleneksel izci kampına katılmak isteyenler ön kayıtlarını www.sporparklari.com ve “Başakşehirli” mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriyor. Kamp alanına girişlerde “Başakşehirli” mobil uygulaması kullanılıyor.