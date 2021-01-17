Bartın’da eşsiz kar manzarası drone ile havadan görüntülendi

Batı Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı, Bartın’da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Bartın-Kastamonu sahil yolunda oluşan manzara drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Batı Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı etkili oldu. Bartın-Kastamonu sahil yolunun çevresi beyaz örtü ile kaplandı. Ekipler kar yağışının etkili olduğu bölgelerde karayolunun açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz sahil yolunun Bartın-Kastamonu bağlantısı arasında yer alan Amasra-Kurucaşile yolunda karın oluşturduğu manzara ise drone ile havadan görüntülendi.