Bartın Bahçecik yeraltı depolaması inşaatı sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bartın iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bartın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

“Yeraltı Barajının tamamlanması ile Bahçecik Kaptajı yıllık 372 bin m ilave İçme ve kullanma suyu sağlayacak”

Bartın ili ve Amasra ilçesine içme suyu temin edilen Bahçecik (Ulupınar) Kaynağındaki debinin özellikle Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim aylarında yetersiz kalması nedeniyle, Bahçecik kaynağına ilave su temini için Bartın Ulus Bahçecik Yeraltı Depolaması inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini aktaran DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bahçecik köyünün yaklaşık 1 kilometre kuzey batısında Ova Çayı üzerinde inşa edilen Bahçecik Yeraltı Depolamasının gövde yüksekliği Temelden 29,3 metre olacak ve Yeraltı Barajının tamamlanması ile Bartın iline içme suyu sağlayan Bahçecik Kaptajına yıllık 372 bin m ilave İçme ve kullanma suyu sağlayacaktır" diye konuştu.

Yeraltı Depolamasında 1304 m2 slurry trench imalatı yapılmıştır. Drenaj alanında kazı ve filtre dolgu işlemleri tamamlanmış, drenaj boruları döşenmiş ve geri dolgu imalatına da başlandığı aktarıldı.