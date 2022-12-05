Bakan Kurum’dan Dünya Toprak Günü mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak mesaj paylaştı. Bakan Kurum, mesajında, “1 santim toprak 500 yılda oluşuyor. Ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor. Erozyon, toprak anamızı bizden yavaş yavaş koparıyor. Yaptığımız çalışmalarla toprak kaybını 500 milyondan 113 milyona kadar indirdik. Ama yetmez, daha da azaltacağız” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde erozyonla mücadeleye dikkat çeken bir video yayımlayarak mesaj paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında “1 santim toprak 500 yılda oluşuyor. Ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor. Erozyon, toprak anamızı bizden yavaş yavaş koparıyor. Yaptığımız çalışmalarla toprak kaybını 500 milyondan 113 milyona kadar indirdik. Ama yetmez, daha da azaltacağız” dedi.

Bakanlıktan 5 Aralık Dünya Toprak Günü’ne ilişkin yapılan açıklamada; toprağın hayat, bereket, gelecek için en önemli yaşam kaynağı olduğunun altı çizilerek, her yıl milyonlarca ton toprağın erozyonla hasar gördüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak toprak kaybını engellemek için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi. Toprak kaybının en büyük ve en yaygın sebeplerinden birinin erozyon olduğu hatırlatılan açıklamada, 81 ilde 30 milyon metrekare alanın ağaçlandırılacağı, böylece hem yeşil alan miktarının artacağı hem de çölleşme ve erozyonla mücadele için önlem alınmış olacağı vurgulandı.