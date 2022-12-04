Bakan Kurum: “(Elazığ merkezli deprem) Afeti yaşayan Malatya’mızda el birliğiyle zor günlerin üstesinden geldik”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Afeti yaşayan Malatya’mızda el birliğiyle zor günlerin üstesinden geldik. Yaraları sarmakla kalmadık, benzersiz bir dönüşümü başlattık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya’da, deprem sonrası dönüşümün anlatıldığı bir video yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada ise meydana gelen depremde hasar gören ve yıkılan binaların yerine TOKİ tarafından yerel mimariye uygun, çevreye ve iklime duyarlı güvenli konutlar inşa edildiği ve yeni konutlarda yaşayan vatandaşlar için okullar, camiler ve park gibi sosyal donatı alanları yapıldığı bildirildi.

“Yaraları sarmakla kalmadık, benzersiz bir dönüşümü başlattık”

Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afeti yaşayan Malatya’mızda el birliğiyle zor günlerin üstesinden geldik. Yaraları sarmakla kalmadık, benzersiz bir dönüşümü başlattık. Yeni binalar inşa ettik, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık. Söz verdik, sözümüzü tuttuk” ifadelerini kullandı.

“Malatya’da şu anda yaklaşık 8 bin konut üretimi yapıldı”

Videoda Malatya’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Malatya İl Müdürü Ali Laloğlu da, “Malatya’da şu anda yaklaşık 8 bin konut üretimi yapıldı. 88 derslikli okulumuz tamamlandı. Malatya halkının hizmetine sunuldu” diye konuştu.

“317 konut, 1 cami, 56 ticarethaneden oluşan bir kentsel dönüşüm çalışması yapıldı”

Doğanyol ilçe merkezinde depremden en çok etkilenen mahallelerin bulunduğunu söyleyen Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ise, “Yaklaşık bir buçuk, iki yıl süren bir çalışmanın akabinde 317 konut, 1 cami, 56 ticarethaneden oluşan bir kentsel dönüşüm çalışması yapıldı. Bir ilçe tamamıyla yenilendi” açıklamasında bulundu.