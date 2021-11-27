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Bakan Kurum: “2023 yılı hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Atacağımız adımlarla, yapacağımız çalışmalarla 2023 yılı hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak” dedi.

Çevre 27.11.2021, 16:34
Bakan Kurum: “2023 yılı hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Atacağımız adımlarla, yapacağımız çalışmalarla 2023 yılı hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Bakan Kurum’un katılımıyla gerçekleştirilen törende Beypazarı’na kazandırılan projeler ise ‘Hıdırlıktepe Sosyal Tesisi, Beypazarı Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Hayvan Pazarı ve Mezbahane, TOKİ 428 Konut ve 12 İşyeri, Yeni Sanayi Sitesi, Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Binası, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Meyve Bahçesi, Çiçek Ve Sebze Serası, Beypazarı Hükümet Konağı, KYK Yurdu ve Gençlik Merkezi’ oldu.

“Türkiye’de milyarlarca liralık dev projeleri hayata geçirdik”

Beypazarı’ndaki yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; ülkemizin dört bir yanında, 81 şehrimizi kalkındıracak çevre dostu projelerimizi ‘Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler’ vizyonumuz doğrultusunda bir bir hayata geçiriyoruz. Hem medeniyetimizin izlerini taşıyan hem de dünyada ‘Ben de varım’ diyebilen şehirler kuruyoruz. Bu anlayışla bugüne kadar sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden tarihi kent meydanlarının yeniden gün yüzüne çıkartılmasına, eski sanayi sitelerinin daha modern alanlara taşınmasından çevre yatırımlarımıza ve iklim değişikliğiyle mücadelemize kadar bütün Türkiye’de milyarlarca liralık dev projeleri hayata geçirdik. Beypazarı’mızda da yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz Şubat ayında sizlerle bir araya gelmiş; Beypazarı’na değer katacak çok kıymetli yatırımları, projeleri gerçekleştireceğimizin sözünü vermiştik. İşte bugün, Beypazarı’nı, yarınlara en güzel şekilde taşıyacak dev eserlerimiz için Ya Allah Bismillah diyoruz” şeklinde konuştu.

“81 ilimizde, şehrin içerisinde kalan tüm sanayi alanlarını yeni ve modern yerlere taşıyoruz”

Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri’de 6 eski sanayi sitesini yeni yerlerine taşıdıklarını belirten Kurum şunları kaydetti:

“Beypazarı’mızda; mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini güçlendiren, sağlam, güvenli, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu 428 konut ve 12 dükkânımızın temellerini yine bugün hep birlikte atıyoruz. TOKİ Başkanlığımızla yaptığımız ve yatırım bedeli 135 milyon lira olan tüm konutlarımızı ve dükkânlarımızı inşallah, sosyal donatılarıyla beraber 2022 yılının Ekim ayında tamamlayacağız. Yapacağımız bu konutlarla, işçisinden memuruna, ev hanımından esnafına Beypazarlı kardeşlerimiz sabit taksitle, düşük peşinatla ve uzun vade imkânlarıyla ev sahibi olabilecek. Ben şimdiden hak sahibi kardeşlerimize yeni sıcak yuvaları hayırlı uğurlu olsun. Bakanlık olarak esnafımızı, sanayicilerimizi, üreticilerimizi destekleyecek, şehirlerimizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak büyük yatırımlar yapıyoruz. ‘Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye’ hedefiyle bugün 81 ilimizde, şehrin içerisinde kalan tüm sanayi alanlarını yeni ve modern yerlere taşıyoruz. Bu kapsamda Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri’de 6 eski sanayi sitemizi yeni yerlerine taşıdık. Esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda 26 sanayi alanımızda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İşte 104 dükkanımızın yer alacağı Beypazarı Sanayi Sitemiz de bunlardan biri. İklim dostu sanayi dönüşümü ilkesiyle 3 bin metrekare alana inşa ettiğimiz ve Sıfır Atık Sanayi uygulamalarının hayata geçirileceği bu sanayi sitemiz inşallah 2022 yılının Kasım ayında tamamlandığında; Beypazarı’mızın doğasını koruyacak, binlerce kardeşimizin istihdamına katkı sunmuş olacağız.”

Ankara’nın yeniden bozkıra geri döndüğüne değinen Bakan Kurum, Bakanlık olarak kendilerinin Ankara’yı büyüyen, gelişen ve yeşil bir Ankara yapmakta kararlı olduklarını vurguladı.

“İzmir’de 596 konutu ve 145 iş yerini vatandaşlarımıza teslim ettik”

Türkiye’nin her yerinde görevde olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Bizi arayan Şırnak’ın yollarında, Edirne’nin yollarında bulur. Bizi arayan Konya’nın, Trabzon’un, Sakarya’nın, Hatay’ın yollarında bulur. Bizi arayan İzmir’de, Bayraklı’da bulur. Bizi arayan Antalya’da, Muğla’da, yangın bölgelerinde; Karadeniz’de sel bölgelerinde bulur. Bizi arayan tıpkı bugün olduğu gibi Beypazarı’nda; Rüstempaşa’da, Kuyucak’ta Harmancık’ta, Gazipaşa’da bulur. Bizi ararsanız baretlerini takmış, çizmelerini giymiş olarak; milletimizin yuvalarının inşa edildiği şantiyelerde bulursunuz. Bakın daha dün Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 9 ay gibi kısa bir sürede İzmir’imizde 596 konutumuzu ve 145 iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik” ifadelerini kullandı.

“2023 yılı hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak”

Rehavete kapılmadan gayretle çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizen Kurum, “Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz, siyaseti makam ve mevkiler için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bir araç olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; yaptığımız her hizmeti milletimiz için hayata geçiriyoruz. İnşallah 1,5 yıl içerisinde atacağımız adımlarla, yapacağımız çalışmalarla da 2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak. Bu anlamda Cumhur İttifakı olarak; rehavete kapılmadan, tehditlere aldırmadan gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak gezecek, çalmadık hiçbir kapı, ulaşılmadık hiçbir ev bırakmayacağız. 84 milyon vatandaşımızın her birinin gönlüne dokunacağız” diye konuştu.

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