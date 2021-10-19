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Bahçesaray’da kış çilesi erken başladı

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı.

Çevre 19.10.2021, 13:37
Bahçesaray’da kış çilesi erken başladı

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı.

Van’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı sürücüler, zincir takarak ilerleyebildi. Yola zincirsiz çıkanlar da uzun süre beklemek zorunda kaldı. Sürücüler, kış mevsiminin bu yıl erken geldiğini ve bahara kadar bu sıkıntıyı çekeceklerini söyledi.

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