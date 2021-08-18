Azerbaycan yangın söndürme ekipleri sevgi gösterileriyle ülkeden ayrıldı

Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan’dan 94 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 380 kişilik yangın söndürme ekibi, sevgi gösterileri eşliğinde Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak ülkeden ayrıldı.

Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde süren orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan’dan gelen itfaiyeciler görevlerini tamamladı. 94 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 380 kişilik yangın söndürme ekibi, Azerbaycan’a dönüş için sabah erken saatlerinde Artvin’in Kemalpaşa ilçesine geldi.

Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkelerine dönüş yapmak için hazırlık yapan Azerbaycanlı ekibe bölge halkı sevgi gösterilerinde bulundu. AFAD Artvin İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Azerbaycanlı itfaiyecilere çiçek takdim edilerek alkışlarla ülkelerine uğurlandı.