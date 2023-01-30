Aydos Tepesi beyaza büründü

İstanbul’da beklenen kar yağışı dün şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde sulu kar şeklinde devam eden kar nedeniyle, Aydos Tepesi’nde ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. İstanbul’da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal’da Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü.