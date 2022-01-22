ATO’dan çiçekçilik mesleği için önemli adım

Ankara Ticaret Odası (ATO), çiçekçiliği belgeli meslek haline getirmek için çalışmalar yürütüyor.

ATO, mesleklere standart kazandırma ve nitelikli işgücüne katkı sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. ATO’nun 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi’nin talebi üzerine Ankara Ticaret Odası’nın Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ağustos ayında imzaladığı İş Birliği Protokolü kapsamında “Çiçekçi Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı” yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası’nın 2012 yılından bu yana geleneksel sektörlerin yeniden canlanması ve işin mesleki yeterliliğe sahip kişiler tarafından icra edilmesine yönelik yaptığı çalışmaları hakkında bilgi verdi. 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi’nin yürüttüğü çalışmalarla Aktarlığı belgeli meslek haline getirdiğini kaydeden Baran, aynı Komite’nin şimdi de “Çiçekçiliği” belgeli meslek haline getirmek için çalışma yürüttüğünü söyledi.

“Üretici bazında ise yaklaşık 1,5 milyon kişi çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteriyor”

Çiçekçilik sektörünün istihdam açısından önemli bir alan olduğunun altını çizen Baran, "Çiçekçi sektörü 120 bine yakın kişinin ekmek kapısı olmasının yanında kadın çalışan ve engelli nüfusu açısından da büyük bir paya sahip. Üretici bazında ise yaklaşık 1,5 milyon kişi çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu anlamda istihdam açısından önemli bir potansiyele sahip. Belgeli meslek olmasıyla birlikte yeni nesillerin de iş imkanı bulabileceği ve meslek olarak seçebileceği bir alan haline gelecek” diye konuştu.

“Mesleklerin standart kazanması kalkınma için önemli”

Çiçekçi sektörünün ülkedeki cari açığı azaltacak ve ihracat rakamlarını arttırabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten ATO Başkanı Baran, "Ülkemizdeki bu zenginliği ekonomik alanda işleyebilmemiz gerekli. Türkiye coğrafi konumu ve iklim özellikleri itibariyle çiçekçilik alanında yüksek potansiyele sahip. Doğru strateji ve çalışma ile sektörün ihracat rakamlarını arttırmak mümkün. Artan ihracat rakamları ile birlikte elbette ülke ekonomisine sağlayacağımız katkı da artacaktır” dedi.

2020 yılında sektörün 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Baran, “Mesleklerin standart kazanması sadece sektörler için değil ülke ekonomisi ve kalkınması için de önemli” ifadelerini kullandı.

“Katma değer sağlayacak potansiyele sahip”

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da yaptığı konuşmada çalışanların mesleki yeterliliğe sahip olması ve sektörleri daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Çiçekçilik sektörünün yalnızca ekonomik bir alan olmadığını dile getiren Yılmaz, “Çiçek, aynı zamanda kentleri yaşanabilir hale getiren, aidiyet duygusunu pekiştiren ve insan rehabilitasyonuna katkı sağlayan bir alan. Türk gelenek ve göreneklerinde dahi çiçeğin ayrı bir yeri vardır” notunu düştü.

Yılmaz sözlerine “Bu sebeple mesleki yeterliliğe sahip kişiler tarafından icra edilmesi gereken hatta içinde sanat bulunduran bir sektör. Doğru planlama sayesinde kentimize ve ülkemize katma değer sağlayacak potansiyele sahip” cümlelerini de ekledi.

Toplantıya 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi üyesi Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen ile sektör temsilcileri katıldı.