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Aşkale’de aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi
Erzurum’un Aşkale ilçesine inen yaban domuzu sürüsü şehir merkezinde yiyecek aradı. O anlar anlar kameraya yansıdı.
Çevre 03.12.2022, 23:29
Erzurum’un Aşkale ilçesine inen yaban domuzu sürüsü şehir merkezinde yiyecek aradı. O anlar anlar kameraya yansıdı.
Aç kalan domuz sürüsünün ilçe merkezine gelerek mahalle aralarında yiyecek aradığı görüntülendi. Domuzların saldırma ihtimalini düşünmeyen bir vatandaş ise elindeki cep telefonu kamerasıyla yemek arayan domuzları yakından çekmeye çalıştı.