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Asi Nehrinin Akdeniz ile buluştuğu alanda petrol önlemi

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahiline kadar ulaşan petrol sızıntısının Asi Nehri’nin Akdeniz ile buluştuğu alana geçmemesi için kum dökülerek önlem alınıyor.

Çevre 06.09.2021, 16:23
Asi Nehrinin Akdeniz ile buluştuğu alanda petrol önlemi

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahiline kadar ulaşan petrol sızıntısının Asi Nehri’nin Akdeniz ile buluştuğu alana geçmemesi için kum dökülerek önlem alınıyor.

Samandağ sahiline kadar ulaşan petrol atıklarının, Asi Nehri’nin Akdeniz’le buluştuğu ağ ve olta ile balıkçılığının yapıldığı alana ulaşmaması için Samandağ Belediyesi ekipleri bölgeye kum döküyor.

Petrol atıklarının bölgeye ulaşmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da sahildeki petrol atıklarını temizliyor.

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