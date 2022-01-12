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Aralık ayı, son 51 yılın en sıcak 10’uncu Aralık ayı oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı derlemeye göre, Aralık ayında en düşük sıcaklık eksi 26.4 derece ile Kayseri Pınarbaşı’nda, en yüksek sıcaklık ise 27.1 derece ile İnebolu’da tespit edildi. 2021 yılı Aralık ayı, uzun yıllar Aralık ayı ortalamasının 1.4 derece üzerinde gerçekleşirken, 2021 yılı Aralık’ın, son 51 yılın en sıcak 10. Aralık ayı olarak gerçekleştiği belirtildi.

Çevre 12.01.2022, 12:47
Aralık ayı, son 51 yılın en sıcak 10’uncu Aralık ayı oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı derlemeye göre, Aralık ayında en düşük sıcaklık eksi 26.4 derece ile Kayseri Pınarbaşı’nda, en yüksek sıcaklık ise 27.1 derece ile İnebolu’da tespit edildi. 2021 yılı Aralık ayı, uzun yıllar Aralık ayı ortalamasının 1.4 derece üzerinde gerçekleşirken, 2021 yılı Aralık’ın, son 51 yılın en sıcak 10. Aralık ayı olarak gerçekleştiği belirtildi.

2021 yılı Aralık ayında ortalama sıcaklıklar, Marmara bölgesinin kuzeyinde ve tüm kıyı kesimlerinde, Karadeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde, İzmir, Ödemiş, Isparta, Alanya, Osmaniye, Eğirdir, Acıpayam, Elmalı, Kale/Demre, Kırıkkale, Polatlı, Erciş, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde; Bitlis çevresinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken; diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Uzun yıllar Aralık ayı ortalama sıcaklığı 4.6 derece olup 2021 Aralık ayı sıcaklığı da 6.0 derece olarak gerçekleştiği belirtildi. Aralık ayında en düşük sıcaklık eksi 26.4 derece ile Pınarbaşı/Kayseri’de, en yüksek sıcaklık ise 27.1 derece ile İnebolu’da tespit edildi. 2021 yılı Aralık ayı, uzun yıllar Aralık ayı ortalamasının 1.4 derece üzerinde gerçekleşerek, 2021 yılı Aralık ayı, son 51 yılın en sıcak 10. Aralık ayı olarak kayıtlara girdi.

Bölgesel değerlendirmeler ise şu şekilde yapıldı:

Marmara bölgesi

Ortalama sıcaklıklar, bölgenin kuzeyinde ve tüm kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin Aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6.9 derece iken, 2021 Aralık ayı 9.3 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 7.5 derece olarak Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 24.5 derece olarak Kocaeli’de tespit edildi.

Ege bölgesi

Ortalama sıcaklıklar, İzmir, Ödemiş çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin Aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7.9 derece iken, 2021 Aralık ayı 9.0 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 15.3 derece olarak Afyonkarahisar’da, en yüksek sıcaklık ise 23.6 derece olarak Salihli’de tespit edildi.

Akdeniz bölgesi

Ortalama sıcaklıklar, Isparta, Alanya, Osmaniye, Eğirdir, Acıpayam, Elmalı, Kale/Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin Aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8.9 derece iken, 2021 Aralık ayı 9.9 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 22.7 derece olarak Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 24.2 derece olarak Gazipaşa’da kayda geçti.

İç Anadolu bölgesi

Ortalama sıcaklıklar, Kırıkkale, Polatlı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin Aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 1.1 derece iken, 2021 Aralık ayı 2.4 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 26.4 derece olarak Pınarbaşı’nda (Kayseri), en yüksek sıcaklık ise 18.0 derece olarak Niğde’de kayda geçti.

Karadeniz bölgesi

Ortalama sıcaklıklar, bölgenin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin Aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4.7 derece iken, 2021 Aralık ayı 6.8 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 14.1 derece olarak Kastamonu’da, en yüksek sıcaklık ise 27.1 derece olarak İnebolu’da tespit edildi.

Doğu Anadolu bölgesi

Ortalama sıcaklıklar, Bitlis çevresinde mevsim normallerinin altında, Erciş çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin Aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı eksi 1.8 derece olup 2021 Aralık ayı da eksi 1.1 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 25.0 derece olarak Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 14.8 derece olarak Van, Çemişgezek, Muradiye (Van) ve Palu’da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu bölgesi

Ortalama sıcaklıklar, Ceylanpınar çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin Aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6.2 derece olup 2021 Aralık ayı da 7.0 derece olarak gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık eksi 6.3 derece olarak Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 21.1 derece olarak Ceylanpınar’da tespit edildi.

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