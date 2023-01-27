Antalya’da sağanak ve fırtına etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘turuncu’ kodla uyardığı turizm şehri Antalya’da, sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Yollar göle dönerken bahçeleri su bastı, çaylar taşma noktasına geldi. Sürücüler ve yayalar suyla dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ’turuncu’ kodlu uyarıda bulunduğu turizm şehri Antalya’da, sabah saatlerinde hafif hissedilen rüzgar, öğleden sonra yerini fırtınaya bıraktı. İlerleyen saatlerde ise şehirde sağanak etkili oldu. Özellikle Konyaaltı İlçesi Çakırlar bölgesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekerken, Boğaçayı’nda su debsinin yükseldiği görüldü. Yakın mahallelerden Hurma’da da yayalar yağış ve rüzgar nedeniyle zorlandı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, sağanak ve şiddetli yağışın Cumartesi günü de etkisini sürdüreceği öğrenildi.