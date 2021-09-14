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Antalya’da kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Antalya’nın iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Çevre 14.09.2021, 14:57
Antalya’da kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Antalya’nın iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Antalya çevrelerinde görülen yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Korkuteli, Elmalı, Kemer, Döşemealtı, Kepez, Serik, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilo\ metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. 11.00 civarında başlaması beklenen yağışların ise akşam saat 21.00 civarında bitmesi ön görülüyor. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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