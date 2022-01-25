Antalya’da karla kaplı sahada golf oynadı

Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan ünlü turizm bölgesi Belek’te 5 yıldızlı otellerin golf sahalarına lapa lapa kar yağarak beyaza büründü. İlçe merkezinde ise karın keyfini çocuklar kar topu oynayarak çıkardı.

Antalya’da Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde beklenen kar, saat 03.00 sıralarında başladı. Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Kentin şehir merkezine en son kar yağışı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Serik ilçesinde ise kar yağışı ile birlikte 5 yıldızlı otellerin golf sahaları beyaza büründü. Belek turizm bölgesinde bulunan otellerin golf sahalarına lapa lapa kar yağdı. İlçe merkezinde ise karın keyfini yine çocuklar çıkardı. Araçların üzerinde biriken karları alan çocuklar birbirlerine atarak 29 yıl sonra yağan karın keyfini sürdü.