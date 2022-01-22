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Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinden ötürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer’deki evinden gözaltına alındı.
Ankara’da sabah saatlerinde kar yağışı başladı
Başkent’te gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı.
Çevre 22.01.2022, 07:50
Başkent’te gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Ankara’da sabah saatlerinde kar yağışı olarak kendini gösterdi. Gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre günü ilerleyen saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.