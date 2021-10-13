Ankara’da “13 Ekim Başkent Parkı” açıldı

Çankaya Belediyesi, Ankara’nın Başkent oluşunun 98. yılında “13 Ekim Başkent Parkını” hizmete açtı.

Çankaya Belediyesi Ankara’nın Başkent oluşunun 98. yılı kutlamaları kapsamında yeni bir parkla güne özel bir anlam kazandırdı. Yaşamkent Mahallesi’nde açılışı yapılan 7 bin 100 metrekarelik yeni parka “13 Ekim Başkent Parkı” adı verildi.

Açılışta konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hizmet kervanımız yoluna aralıksız devam ediyor, her hafta en az bir iki açılış ya da temel atma gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Yatırım ve üretimi en çok yapan ilçe belediyesiyiz”

Alper Taşdelen, “İtibar binalarda değil, itibar emperyalizme karşı bağımsız bir ülke kuranlardadır. İtibar ekonomisiyle, üretim çiftlikleriyle, fabrikalarıyla, demiryollarıyla sıfırdan bir ülke inşa etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı yönettiği bir Anadolu kasabasını başkent yapmıştır. Çünkü onun hayalinde Cumhuriyetle, devrimlerle özdeşleşen bir başkent hayali vardı ve Ankara bu hayalin en somut adıdır. Biz de bugün 13 Ekim’in 98. Yılını 13 Ekim Başkent Parkı’nı açarak kutluyoruz” şeklinde konuştu.

“Sosyal belediyecilikte ısrar etmeye devam edeceğiz”

Çankaya’nın tüm ilçe belediyeleri içinde yatırımı ve üretimi en fazla yapan belediye olduğunu belirten Taşdelen; “Biz projelerimizi hayata geçirirken hep halkımızın çıkarlarını ön planda tutuyoruz ve sosyal belediyecilikte ısrar etmeye devam edeceğiz. Çankaya’ya hizmet etmek bizim için bir onurdur. Parkımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Taşdelen’in konuşmasının ardından açılışa katılan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Adnan Bekar, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın, CHP Ankara İl Disiplin Kurulu Başkanı Murat Ünal birlikte parkın açılışını gerçekleştirdi.