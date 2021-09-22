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Amasya’daki 535 yıllık ikiz çınarlara bakım ve restorasyon yapıldı

Amasya’da bahçesinde bulunduğu 535 yıllık Sultan II. Bayezid Camii ile aynı yaşta olan ikiz çınarlara bakım ve restorasyon yapıldı.

Çevre 22.09.2021, 11:07
Amasya’daki 535 yıllık ikiz çınarlara bakım ve restorasyon yapıldı

Amasya’da bahçesinde bulunduğu 535 yıllık Sultan II. Bayezid Camii ile aynı yaşta olan ikiz çınarlara bakım ve restorasyon yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce uygun nitelikteki ağaçlar anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alınıyor. Anıt ağaçların uzun yıllar varlıklarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri amacıyla bakımları özenle yapılıyor.

Bu kapsamda 535 yıllık Sultan II. Bayezid Camii ile aynı yaşta olan ikiz çınarlara bakım yapıldı. Avluda yıldırım düşmesine karşı paratoner görevi yapan ağaçların gövdelerinin içindeki çürümüş dokular temizlenip kurumuş dallar alındı. Gerekli ilaçlama ve çam katranı uygulamaları yapıldı. Böcek ve mantar istilalarına karşı ağaçların direnci artırıldı.

İkiz çınarların 1979 yılında ’anıt ağaç’ olarak tescil edildiğini hatırlatan Amasya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma İşleri Şube Müdürü Murat Nas, kentteki 13 anıt ağacın bakım ve restorasyon çalışmasının sürdürüldüğünü ifade etti.

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