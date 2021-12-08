Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22. Taraflar Konferansı devam ediyor

Barselona Sözleşmesi olarak adlandırılan Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22. Taraflar Konferansı (COP 22) Antalya’da devam ediyor.

Barselona Sözleşmesi olarak adlandırılan Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22. Taraflar Konferansı (COP 22) Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da devam ediyor. Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde 10 Aralık’a kadar sürecek toplantıda, Akdeniz’deki kirlilik, bioçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliği konuları ele alınıyor. 2 Yılda bir düzenlenen toplantıya sözleşmeye taraf 20 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ve üst düzey yetkilileri, teknik ekipler, konuyla ilgili odak noktalar, uluslararası sivil toplum kuruluşları, bilim insanları katıldı. Konferansın ikinci gününde UNEP / MAP Koordinatörü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar yönetiminde, katılımcılarla döngüsel ekonomi, gemi kirliliği, kıyıların çevresel etki değerlendirmesi, Akdeniz’de kükürt emisyonunun önlenmesi, su yönetimi, plastik atıklar gibi konular görüşüldü.