Ağrı yeniden beyaz örtüye büründü

Ağrı’da etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı’da, soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla birlikte yeniden beyaz örtüye bürünen kentte, ağaçlar ve araçlar karla kaplandı. Karla beraber ortaya ortaya güzel manzaralar da çıktı. Ağabeyi ve babasıyla birlikte at arabası üzerinde köyden şehir merkezine gelen Ferhat Üzgün, “Köyden çarşıya geldik. Kar üzerinde zor oluyor, tabii ki at gitmiyor ama manzara güzeldi” ifadelerine yer verdi.