Afyonkarahisar’da 19 Mayıs’ta kar sürprizi

Hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece birden düştüğü Afyonkarahisar’da, Sandıklı ve Hocalar ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı ile Hocalar ilçesi Kocagöl köyü Burgaz dağlarında sabah erken saatlerde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının 1 derecelere kadar düşmesinin ardından kar yağışına dönüştü. Bölge sakinleri 19 Mayıs’ta kar yağışını görür görmez cep telefonlarına sarılarak yağış sürprizini sosyal medya hesaplarından duyurdu.