Afrika’dan göcen leylekler Samsun’a geldi

Bahar aylarıyla birlikte Afrika’dan yola çıkan leylek sürüsü 7 bin kilometrelik uzun yolculuğun sonunda Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan Leylek Ormanı’na gelmeye başladı.

Her yıl düzenli olarak ilkbaharda üremek için 950 yuvanın bulunduğu deltaya gelen yaklaşık bin 900 leylek, üredikten sonra sonbahara doğru tekrar sıcak ülkelere göç edecekler. Türkiye, leylek popülasyonunda dünyada ikinci sırada yer alırken, Samsun ise Türkiye’de birinci sırada bulunuyor.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye’nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından ve en büyük deltalarından biri olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve Türkiye’deki 487 kuş türünden 358’ine ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde incelemelerde bulundu.

Kuş Cenneti, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli hayvan, 260 omurgasız,13 sürüngen ve 12 amfibi türü için yaşam alanı sağlayan ve çok sayıda göl, sazlık ve ormanlık alanın yer aldığı delta, önemli kuş göç yollarından biri olup, her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlıyor.