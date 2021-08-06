AFAD’ın uyarısından sonra Tekirdağ’ın havası değişti

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünün Trakya’da yağış uyarılarının ardından Tekirdağ’ın havası değişti.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sağanak yağış uyarılarının ardından Tekirdağ’da sabah saatlerinde gökyüzünün rengi değişirken, kentte puslu hava etkisini sürdürüyor.

AFAD’tan yapılan yağış uyarısında, “Bugün (Cuma) akşam saatlerinde Kırklareli il geneli ile Edirne’nin kuzeyi Tekirdağ’ın kuzeyi (Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray) kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.