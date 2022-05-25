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AFAD Başkanı Sezer:"Orman yangınları tatbikatında, yeni edindiğimiz kabiliyetleri deneyeceğiz"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Antalya merkezli Adana, Mersin ve Muğla illerinde ortaklaşa yapılacak Orman Yangınları Tatbikatı ile ilgili olarak, “ Bu tatbikatla orman yangınlarına müdahale kapasitemizi ve işbirliğimizi geliştirme, yangın anında sonrasında tahliye, barınma, beslenme bütün afet gruplarının ortaklaşaca çalışacağı bir çalışma olacak. Yeni edindiğimiz kabiliyetleri deneme imkanımız olacak” dedi.

Çevre 25.05.2022, 18:34
AFAD Başkanı Sezer:"Orman yangınları tatbikatında, yeni edindiğimiz kabiliyetleri deneyeceğiz"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Antalya merkezli Adana, Mersin ve Muğla illerinde ortaklaşa yapılacak Orman Yangınları Tatbikatı ile ilgili olarak, “ Bu tatbikatla orman yangınlarına müdahale kapasitemizi ve işbirliğimizi geliştirme, yangın anında sonrasında tahliye, barınma, beslenme bütün afet gruplarının ortaklaşaca çalışacağı bir çalışma olacak. Yeni edindiğimiz kabiliyetleri deneme imkanımız olacak” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “2022 Afet Tatbikat Yılını” tematik tatbikatlardan biri olan “Orman Yangınları Tatbikatı” ile sürdürüyor. Antalya merkezli tatbikat, 26 Mayıs’ta, Muğla, Mersin ve Adana’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Bu çerçevede tatbikatın gerçekleştirileceği bölgelerde AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey incelemelerde bulundu.

"Tatbikatlar devam ediyor"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Yunus Sezer, geçen 2 yılda farklı afetlerin yaşandığı, can kayıplarının olduğunu hatırlattı.

Türkiye’nin en büyük orman yangınlarından birinin yaşandığını hatırlatan Sezer, “ Hepimizin içi yandı ve büyük çalışmalarla bunlar söndürüldü. Bu sene afet tatbikat yılımız ilan edildi. Erzurum’da kış tatbikatıyla başladık, Diyarbakır’da arama kurtarma, geçen hafta İstanbul’da büyük bir tahliye ve barınma tatbikatı yaptık. Bu haftada Orman Genel Müdürlüğümüzle beraber 20 çalışma grubuyla, orman yangınlarına müdahale kapasitemizi ve işbirliğimizi geliştirme, yangın anında sonrasında tahliye, barınma, beslenme bütün afet gruplarının ortaklaşacağı bir tatbikatı planladık. Yarın bunu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

"5 bine yakın personel sahada olacak"

Geçen yıl büyük orman yangınlarının ardından daha hızlı koordineli şekilde afetlerle mücadele etme noktasında sık sık çalışmalar yaptıklarını kaydeden Sezer, “ Müdahale kapasitemizin koordineli şekilde çalışmasını sağlayan bir tatbikatı yapacağız. Antalya merkezli Muğla, Adana, Mersin illerinde bu senaryo uygulanacak. 16 ilimizden hem personel hem de araç naklini gerçekleştireceğiz. 5 bine yakın personel sahada olacak. Afet ve orman gönüllüleri sahada olacak. Bine yakın aracımız görev alacak. Tahliye ettiğimiz yerde çadır kuracağız, hayvanların tahliyesine kadar senaryoda yeni edindiğimiz kabiliyetleri deneme imkanımız olacak. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapmak zorundayız” dedi.

"Sadece tatbikatta kalsın"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, geçen yıl afet boyutuna ulaşan orman yangının başarılı bir şekilde atlattıklarını kaydetti.

28 Temmuz- 13 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki haritada dünyanın tüm ülkelerinde orman yangınlarının yaşandığını dile getiren Karacabey, “ Ülkemizde de ormanlarda yanma şiddeti oldukça yüksekti. O süre içinde 54 farklı ilinde 747 ayrı yangın çıktı. 15 gün süre içinde bu yangınların tamamını söndürdük. Aynı tarihte ABD’de Kaliforniya’da bir yangın vardı, 105 gün sürdü. Bu tatbikatla biz ülkemizin ayrı illerinde ve aynı anda birden fazla çıkabilecek yangınlara hazırlığımızı gözden geçireceğiz. Bu hep tatbikat olarak kalsın ve geçen yılki gibi bir yangın yaşanmasın” diye konuştu.

"İnsan kaynaklı"

Deprem gibi yangınlara da hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Karacabey, “ Yangınları önlemek mümkün, çıkan yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklıdır. Yüzde 10’luk kısmı yıldırım kaynaklıdır. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum”ifadelerine yer verdi.

(İA-

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