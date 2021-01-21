Son Dakika
IAEA Genel Müdürü Grossi: “Temiz enerji, Covid-19 sonrası ekonomik iyileşme çabalarının merkezinde olmalı”
Adana’da kanaletler buz tuttu
Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da gece sıcaklık eksi 3 dereceye ulaşınca kanaletlerdeki su buz tuttu.
Çevre 21.01.2021, 10:48
1
Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da gece sıcaklık eksi 3 dereceye ulaşınca kanaletlerdeki su buz tuttu.
Tüm yurtta düşen hava sıcaklığı sonrası Adana’da da gece eksi 3 dereceye kadar indi. Merkez Yüreğir ilçesindeki tarım arazilerinin yanından geçen kanaletlerdeki sular buz tuttu.Sabah güneşin çıkmasıyla birlikte buzlar erimeye başladı.