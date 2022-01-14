Açılışı yapılacak sahil yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ta 22 Ocak tarihinde açılışı yapılacak olan sahil yolunda temizlik çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı Teoman Duralı Tünelleri, kavşak ve bağlantı yollarıyla Kilimli ilçesine ulaşımın kolaylaşacağı sahil yolunda çalışmaların sonuna gelindi.

Geçen günlerde dev dalgalar nedeniyle henüz tamamlanmayan tahkimat ve kaldırım betonlarında kısmi hasarlar meydana geldi. Ekipler tahkimat çalışmalarını hızlandırırken itfaiye ekipleri de yolda temizlik çalışması yaptı. Dalgalar nedeniyle asfaltta herhangi bir sorun yaşanmazken yol da açılışa hazır hale getiriliyor.