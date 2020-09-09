Aç gözlü ayı güvenlik kamerasına yakalandı

SİVAS (İHA) – Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Göllüce köyünde Recep Keleş’e ait arılığa girip bal yiyen, kovanları tahrip eden aç gözlü ayı, bostana da girip onlarda kavun ve karpuzu ziyan etti.

Akıncılar ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Göllüce köyünde ayı tedirginliği yaşanıyor. Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken ayı köye dadandı. Köy halkını tedirgin eden ayı, Recep Keleş’e ait arılığa girip bal yiyerek kovanları tahrip etti. Gözü doymayan ayı bostana girerek onlarca kavun ve karpuzu da ziyan etti.

Güvenlik kamerasına takılan ayının görüntülerinde, ayının arılığa girerek kovanları devirdiği ve bal yediği görülüyor. Kovanları deviren ve bal yiyen ayı, Keleş’e yaklaşık 5 bin liralık zarar verdi. Ayı, bir süre sonraysa Keleş’e ait bostana girdi ve yaklaşık 100 kavun ve karpuza zarar verdi. Hava karardıktan sonra evlerinden çıkmakta tedirginlik yaşayan köylüler, yetkililerden yardım bekliyor.

“Görüntüleri izlediğimde şok oldum, o saatte iyi ki burada değildim”

Recep Keleş, ayının geldiğinde arılıkta olmadığı için şanslı olduğunu belirterek, “4 ayaklı hayvanlardan çekiniyoruz. Tabi ki her canlının yaşama hakkı var ama insanlara fazla zarar vermeden. Benim arılığı ve bostanı paramparça etti. Canları sağ olsun ama yeter ki insana zarar vermesin. Popülasyon çoğaldı, yaban hayvanlarını koruyanlara ve mecliste yasa çıkaranlara düşer. Peki, benim zararımı kim karşılayacak? Bana bir şey olsa kim, ne yapacak? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Görüştüğüm yetkili kişiler, ‘yapabileceğim bir şey yok’ diyorlar. Bende soruyorum, bizim hakkımızı kim koruyacak. Ayının arılığa girdiği anlar güvenlik kamerasında var. Düşünün ki o saatte ben buradayım veya herhangi bir vatandaş burada o saatte ne olurdu. Görüntüleri izlediğimde şok oldum, o saatte iyi ki burada değildim. Şanslıymışım ki burada değildim veya ben burada olsam ne olurdu, tedirginim. Tedirginlik var, 6 aydan beri emek veriyoruz. 2-3 gün önce 70 tane kavun, 50 tane kadar da karpuz vardı. Gelip, onları yemiş ve paramparça etmiş. Kaba bir hesap çıkartacak olursak, benim 13 tane kovanımı parçaladı. Yaklaşık 5 bin liralık kovanımı parçaladı, kavun ve karpuzu hesap etmeye gerek yok. Ben hobi olarak yapıyorum, arıcılığı iş olarak yapan birinin zararınıysa düşünmek istemiyorum. Benim balım çok güzeldi ki gelip benim balımı yedi, başka balcılara gitmedi“ dedi.

“Ayıdan korkuyoruz, tedirginiz”

Altun Keleş, eşi Recep Keleş’in eve geç kaldığında tedirginlik yaşadığını belirterek, “Ayıdan korkuyoruz, tedirginiz. Beyim eve geç kaldığı zaman çabuk gel diyorum. Hiç karşılaşmadık ama kameralarda gördük” dedi.

“Korktuk, endişeliyiz”

Yüksel Keleş ise ayının arılıkta kovanları devirerek bal yediğini belirterek, “Bu yıl hiç beklemediğimiz hadiselerle karşılaştık, ayıyla alakalı. Geldiğimizde her şey güzeldi ama arılar bal yapmaya başlayınca onların dostu da çoğalıyor. Geçen gün ayı, kovanları devirip balları yedi. Bostanımıza zarar verdi. Korktuk, endişeliyiz. O saatlerde karşı karşıya gelmiş olsaydık acaba ne olurdu” dedi.