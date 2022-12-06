AB’den ormansızlaşmaya neden olan ürünlere ithal yasağı

Avrupa Birliği, ormansızlaşmaya neden olan kahve, kakao ve soya gibi ürünlerin ithalatını engelleyen yasa tasarısını kabul etti.

Avrupa Birliği (AB), tedarik zincirinde ormansızlaşmaya engel olmayı amaçlayan bir yasa tasarısını kabul etti. Yasa çerçevesinde şirketlerin, ithal ettikleri ürünlerin 31 Aralık 2020’den sonra ormansızlaşmaya başlayan topraklarda üretilmediğini ve bu ülkelerin yasalarına uyduklarını taahhüt etmeleri gerecek. Söz konusu ithal ürünler arasında palm yağı, büyük baş hayvan, soya, kahve, kereste, kakao ve kauçuk gibi ürünlerin yanı sıra et, mobilya ve çikolatanın da bulunduğu açıklandı.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen yasaya büyük şirketlerin uyum sağlaması için 18 ay, küçük şirketlere ise daha uzun süre verilecek. Yasa çerçevesinde yüksek riskli ihracatçı ülkelerin ürünlerinin yüzde 9’u AB tarafından kontrol edilecek, düşük riskli ülkelerin ürünleri ise daha düşük oranlarda incelemeye tabi tutulacak. Yasanın ihlal edilmesi durumunda ise şirketlere yıllık cirolarının yüzde 4’ü oranında para cezası verilebilecek.

Avrupa Komisyonu tarafından yasaya ilişkin yapılan açıklamada, “Yeni yasa sayesinde AB’de piyasaya sürülen ürünler artık AB’de ve dünyanın herhangi bir yerinde ormansızlaşmaya ve ormanların tahrip olmasına katkı sağlamayacak” ifadelerine yer verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çevre ve biyoçeşitlilik için verilen mücadele hızlanıyor” dedi.

Yasa, çevreci grupları sevindirdi

Greenpeace, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) gibi uluslararası çevre örgütleri, kabul edilen yasa taslağını “çığır açıcı” ve “tarihi” olarak nitelendirdi. WWF açıklamasında, “Bu düzenleme, küresel olarak ormansızlaştırma ile mücadelede dünyada bir ilk ve AB’nin doğa üzerindeki ayak izini büyük ölçüde azaltacaktır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, tahmini Avrupa Birliği ülkelerinin toplamından daha büyük bir alanın yani yaklaşık 420 milyon hektarlık ormansızlaştığını duyurmuştu. Yasa dışı üretim nedeniyle Brezilya, Endonezya, Malezya, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Meksika ve Guatemala gibi ülkelerdeki ormanlar büyük ölçüde tahrip edilmişti.