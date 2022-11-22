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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika’nın Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika’nın Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Çevre 22.11.2022, 20:47
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika’nın Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika’nın Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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