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Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Suriye’nin kuzeyinden atılan roketler boş araziye düşerken ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika’nın Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika’nın Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Çevre 22.11.2022, 20:47
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika’nın Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.