44 yıldır esaret altında yaşayan balinanın intihar girişimi yürek dağladı

ABD’deki tematik su parkı Marineland’de 44 yıllık yaşamının büyük çoğunluğunu “insanları eğlendirmek” için esaret altında geçiren balina Kiska intihar teşebbüsünde bulundu.

Parkın içerisinden çekilen ve sosyal medyaya sızdırılan videolarda orka türüne ait balinanın kendisini hapis tutulduğu beton tankın duvarlarına vurduğu görüntüleniyor.

İzole bir hayat yaşadı

Kiska, İzlanda kıyılarında yakalandığından bu yana hayatının ilk birkaç yılı hariç hepsini esaret altında geçirdi. Orkalar son derece zeki ve sosyal hayvanlar olarak biliniyor.

Ancak buna rağmen rağmen Kiska, son kalan arkadaşının başka bir tesise taşındığı 2011 yılından itibaren tamamen izole bir hayat yaşadı. Kiska “dünyanın en yalnız balinası” olarak biliniyordu.

Marineland’de doğurduğu beş yavrusunun hepsi genç yaşta ölen Kiska’nın parktaki yaşam koşulları uzun yıllardır sorgulanıyordu. Hayvanın zihinsel ve fiziksel durumunun gözle görülür şekilde bozulmaya devam ettiği söyleniyor.

Kiska’nın depresyonda olduğu söylenmişti

Yeşil Gazete’de yer alan habere göre, tematik parkta daha önceden çalışan bir eğitmen olan Phil Demers temmuz ayında bir video yayınlamış ve Kiska’nın beton tankın yüzeyinin yakınlarında yüzdüğünü ve depresyonda olduğunu söylemişti.

Eğitmen, Kiska için yardım çağrısı yaparken tematik parkın da bir an önce kapatılması gerektiğini belirtmişti.

Aynı ay içerisinde Hayvan Refahı Hizmetleri tarafından yürütülen inceleme Marineland’in bakımı altındaki hayvanların, düşük su kalitesi nedeniyle “sıkıntı içinde” yaşadığını doğrulamıştı. Tematik park hakkında yasal bir şikayette bulunuldu.

“Psikolojik sıkıntıya neden olmak yasa dışı”

Aktivist grup Animal Justice, “Ontario’da bir hayvana sadece fiziksel sıkıntı ve acı çektirmek değil psikolojik sıkıntıya neden olmak da yasa dışı” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada “Kiska’nın yeni videoları, fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarının karşılanmadığına dair ciddi endişeler uyandırıyor. Eyalet yetkililerini acil bir soruşturma başlatmaya ve Kiska’ya yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz” denildi.

"O ölmek istiyor"

HAYKURDER de konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"42 yıldır betondan bir tankın içinde insanları eğlendirmek üzere tutsak edilmiş olan, 5 yavrusu ve tüm arkadaşları ölen ve son 10 yıldır yalnız olan Kiska intihara teşebbüs etti… Başını duvarlara vurmaya başlayan Kiska sonunda ruh sağlığını tamamen kaybetti. O ölmek istiyor!”