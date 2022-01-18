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2021 yılında Türkiye’de en yüksek sıcaklık 49.1 olarak Şırnak’ın Cizre ilçesinde ölçüldü

2021 yılında Türkiye’nin en yüksek sıcaklığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde 49.1 derece ölçüldüğü ortaya çıktı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Biçer, bugünden birçok il için yoğun kar yağışı ve sonrasında don olayları için uyarıda bulundu.

Çevre 18.01.2022, 09:52
2021 yılında Türkiye’de en yüksek sıcaklık 49.1 olarak Şırnak’ın Cizre ilçesinde ölçüldü

2021 yılında Türkiye’nin en yüksek sıcaklığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde 49.1 derece ölçüldüğü ortaya çıktı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Biçer, bugünden birçok il için yoğun kar yağışı ve sonrasında don olayları için uyarıda bulundu.

Türkiye’de, hava tahmin raporlarının nasıl ve nelerle ölçüldüğü merak edilirken, 2021 yılında Türkiye’de en yüksek sıcaklığın Şırnak’ın Cizre ilçesinde 49.1 derece olarak ölçüldüğü ortaya çıktı. Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Biçer, 85 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonları bulunduğunu, havaalanlarında OMGİ sistemleri ve uluslararası yayın portallarından veriler geldiğini, tüm verilerin değerlendirilip günlük, 5 günlük, haftalık, saatlik tahminleri basınla paylaştıklarını ifade etti. Biçer, birçok il için de yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelecek don olayları için uyarılarda bulundu.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Biçer, Bölge müdürlükleri Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman’dan oluşmakta olduğunu belirtti. Bu illerin hava tahminlerini Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olarak bu bölgesel tahmin merkezinden gerçekleştirdiklerini aktaran Biçer, “Bir tahmini yaparken çok çeşitli veriler kullanıyoruz. Örneğin uydulardan verileri alıyoruz, onları analiz ediyoruz. Karacadağ mevkiinde bulunan meteoroloji radarımız var. O radardan anlık görüntüleri alıp değerlendiriyoruz. Bölge genelinde gözlem sistemlerimiz var. 85 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonumuz bulunmakta. Bunlar anlık olarak verileri bize işliyorlar. Onların değerlendirilmesi yapılıyor. Havaalanlarında OMGİ sistemlerimiz var. Onlardan veriler alınıyor. Bunun dışında da sayısal hava tahminlerimiz dediğimiz uluslararası yayın portallarından veriler geliyor. Tüm bu veriler değerlendiriliyor. Bölgesel tahmin merkezlerimiz bunları analiz ederek günlük, 5 günlük, haftalık, saatlik tahminleri basına veriyoruz. Bölge müdürlüğümüz 2021 yılında bölgemiz için 34 tane meteorolojik uyarı yayımladı” dedi.

“Kar yağışı Çarşamba günü bölgemizin tüm illerinde devam edecek”

2021 yılında bölgede en yüksek sıcaklığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde 49.1 olarak ölçüldüğünü ifade den Biçer, bu, 2021’in yılının rekor sıcaklığı olduğunu kaydetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı bildirilerde de Türkiye’nin en yüksek sıcaklığı olarak kayıtlara geçtiğini vurgulayan Biçer, “6 tanede meteorolojik değerlendirme yayımladı. Biz bunları sorumluluk alanımızdaki illere, ilçelere elektronik posta yoluyla, mesaj yoluyla, telefon yoluyla ulaştırdık. İlgili kurumların, vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almasını bu şekilde sağlıyoruz. Bugün bölgemize yağışlı, soğuk hava bekliyoruz. Bugün öğleden sonra Diyarbakır, Şanlıurfa’nın batısı olmak üzere kar yağışı olacak. Kar yağışı Çarşamba günü bölgemizin tüm illerinde devam edecek. Perşembe günü sabah saatlerinde kesilmesini bekliyoruz. Kar yağışı Perşembe günü bölgemizi terk edecek. Hemen arkasında sıcakların düşüşüyle beraber buzlanma ve don olaylarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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